Ucraina, la regione di Kherson bombardata 68 volte in 24 ore

Le forze russe hanno bombardato ieri la regione di Kherson, nell'Ucraina meridionale, 68 volte con artiglieria pesante, droni e aerei: negli attacchi sono stati lanciati un totale di 280 proiettili. Lo ha reso noto su Telegram il capo dell'Amministrazione militare regionale, Oleksandr Prokudin, come riporta Ukrinform.

Prokudin aveva già detto ieri che due persone erano morte negli attacchi ed ha aggiunto oggi che ci sono stati anche quattro feriti. In particolare, la città di Kherson è stata colpita quattro volte. "Le truppe russe hanno bombardato le aree residenziali degli insediamenti della regione, i locali di una scuola a Zmiivka e un parco a Kherson", ha precisato.

Le forze russe hanno poi bombardato 19 volte, questa mattina, due insediamenti nella regione di Sumy, nell'Ucraina orientale, seondo qunto riferito dalle autorità regionali. Non si hanno notizie per il momento di morti o feriti. Un uomo di 47 anni, è stato ricoverato ieri in ospedale in gravi condizioni dopo che la sua auto è stata colpita dai bombardamenti russi su Dvorichna, nella regione di Karkhiv.