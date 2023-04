Premier polacco, la guerra potrebbe durare diversi anni

(ANSA) - ROMA, 14 APR - La guerra in Ucraina potrebbe durare diversi anni: lo ha detto il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, in un'intervista a Nbc News.

"Non calcoliamo alcuna data esatta, ma osserviamo semplicemente ciò che sta accadendo al fronte, sul campo di battaglia. E di conseguenza, cerchiamo di adattarci alla situazione, di lavorare attraverso la nostra diplomazia con i nostri partner nell'Europa occidentale per sostenere l'Ucraina", ha detto Morawiecki rispondendo alla domanda su quanto potrebbe durare la guerra. "Sì", ha aggiunto, alla domanda se il conflitto può durare anche diversi anni. (ANSA).