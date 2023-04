Hit parade, primo l'Atto II di Geolier con Giorgia

(ANSA) - ROMA, 14 APR - Balza in testa alla classifica Fimi/GfK Italia il rapper napoletano Geolier con l'appena sfornato Atto II de Il Coraggio dei bambini con 6 nuove tracce e due collaborazioni eccezionali come Giorgia e Marracash. Proprio il brano con quest'ultimo Il male che mi fai è anche primo tra i singoli (ha esordito anche al primo posto della classifica Spotify Top 50 Italia) mentre primo fra i vinili riecco il The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd.

Risale al secondo posto posto Lazza con l'album dei record Sirio, ormai da quasi un anno in classifica. Debutta terzo il rapper vicentino Nitro con il suo quinto disco Outsider. Scivola quarto il nuovo album 'rosso' (come) "L'amore" di Madame. Al quinto posto c'è Tananai con Rave, Eclissi mentre resiste stabile al sesto Shiva con Milano Demons. Rientrano nella hit parade, in settima piazza, i Pinguini Tattici Nucleari con il loro Fake News, sempre gradito dal dicembre 2022 quando è uscito. Ottava posizione per Thasup con "c@ra++ere s?ec!@le", album che arriva a tre anni dal fortunato esordio con 23 6451 e che vede le collaborazioni con Coez, Rkomi, Pinguini Tattici Nucleari, Lazza, Sfera Ebbasta, Rondodasosa. Nono il vincitore del festival di Sanremo Marco Mengoni con Materia (Pelle), secondo capitolo della trilogia che si concluderà prima dell'estate. Esordisce decimo Meteora 20th Anniversary Edition con diversi inediti con cui i Linkin Park celebrano il ventesimo anniversario dell'uscita del loro secondo album in studio.

