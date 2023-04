Fs, con lo sciopero circolati 3 treni a lunga percorrenza su 5

(ANSA) - ROMA, 14 APR - Rispetto al numero di corse che durante le 8 ore di sciopero sarebbero dovute circolare, "quelle cancellate sono state il 40,37% nella lunga percorrenza (Av, Frecce e Intercity), e una media del 65,16% nei Regionali". Lo rende noto Fs, spiegando che hanno circolato in sostanza "tre treni a lunga percorrenza su cinque" e, pur con differenze tra Regione e Regione, "una media di un treno su tre nel trasporto regionale". L'attività "informativa" del Gruppo, ha consentito di "contenere i disagi" per chi aveva necessità di spostarsi in treno, sottolinea Fs. (ANSA).