Cairo, Giletti ha avuto totale libertà, anche sulla mafia

(ANSA) - ROMA, 14 APR - "Giletti ha condotto in 6 anni 194 puntate di "Non è l'Arena" dove ha potuto trattare in totale libertà tutti gli argomenti che ha voluto, inclusi quelli relativi alla mafia sulla quale ha fatto molte puntate, con tutti gli ospiti che ha voluto invitare. Gli auguro di trovare la stessa libertà incondizionata nella sua prossima esperienza televisiva o di altro genere". Lo dice all'ANSA il patron di La7, Urbano Cairo, all'indomani della decisione dell'azienda di sospendere 'Non è l'Arena'. Oggi i quotidiani hanno sottolineato che nella prossima puntata il programma si sarebbe nuovamente occupato di mafia, dopo aver ospitato il tuttofare dei fratelli Graviano, Salvatore Baiardo. Giletti, rispondendo a una domanda dell'inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli che gli chiedeva se l'allontanamento fosse collegato con la discussa messa in onda dello speciale su Matteo Messina Denaro, ha risposto: "L'Italia non è ancora pronta ad ascoltare certe verità, fa più comodo tenerle nei cassetti". Antonio Ingroia, ex magistrato, spesso ospite del programma di La7 che domenica doveva essere in trasmissione per parlare di mafia, ha sostenuto a Un giorno da pecora che Giletti "si era spinto troppo in avanti rispetto a quello che si aspettava il suo editore. Credo proprio che se non avesse fatto trasmissioni sulla mafia - ha aggiunto - 'Non è l'Arena' non sarebbe stata chiusa". (ANSA).