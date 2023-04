Wp, in video la talpa Og grida insulti razzisti e antisemiti

(ANSA) - ROMA, 13 APR - Il Washington Post, nella sua inchiesta esclusiva sulla fuga di carte top secret sulla guerra in Ucraina, afferma di aver visionato un video in cui l'uomo indicato da alcuni membri della chat come la presunta talpa, che si faceva chiamare Og, si trova in un poligono di tiro, indossa occhiali di sicurezza e paraorecchie e impugna un grosso fucile.

Urla alla telecamera una serie di insulti razzisti e antisemiti, poi spara diversi colpi contro un bersaglio.

Il giornale scrive di avere anche esaminato circa 300 foto di documenti classificati, la maggior parte dei quali non sono stati resi pubblici. Tra questi alcuni documenti scritti da Og, una registrazione audio del ragazzo che parla ai suoi compagni e copie di chat e fotografie tratte dai post di Og sul gruppo formato sul server Discord.

"Lui è in forma. Lui è forte. È armato. È addestrato. Quasi tutto ciò che puoi aspettarti da una sorta di film folle ", ha detto uno dei partecipanti alla chat intervistati da Wp. (ANSA).