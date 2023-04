Ucraina: Qin a Lavrov, non esiste una panacea per la crisi

(ANSA) - PECHINO, 13 APR - Sulla guerra in Ucraina "non esiste una panacea capace di porre fine alla crisi". Il ministero degli Esteri cinese Qin Gang, incontrando a Samarcanda l'omologo russo Sergey Lavrov in Uzbekistan, ha detto che "per fermare la guerra tutte le parti devono partire da se stesse, costruire fiducia reciproca e creare le condizioni per i colloqui di pace. Qin, nel resoconto dell'incontro diffuso dalla diplomazia di Pechino in serata, ha promesso che la Cina continuerà a svolgere un ruolo costruttivo. Qin e Lavrov si sono incontrati a margine di una riunione ministeriale degli 'Amici dell'Afghanistan' in corso in Uzbekistan. (ANSA).