Ppe chiede dibattito in plenaria Pe sulla Cina dopo Macron

(ANSA) - ROMA, 13 APR - "Le dichiarazioni di Macron hanno diviso l'Occidente e rafforzato i nostri concorrenti autocratici. È stata una falsa partenza per un dibattito invece urgente sulle relazioni dell'Europa con la Cina". Così via Twitter il presidente del Ppe, il tedesco Manfred Weber.

"Abbiamo chiesto un dibattito in plenaria la prossima settimana per valutare i danni e trovare un modo più costruttivo di procedere", ha aggiunto Weber. (ANSA).