Giorgetti, 'l'Italia è strategica,indipendenza da energia russa'

(ANSA) - WASHINGTON, 13 APR - "L'Italia si candida ad avere un ruolo strategico in vista dell'indipendenza energetica dalla Russia. Grazie alla sua posizione al centro del Mediterraneo, può fare da raccordo con il rifornimento di gas naturale dai paesi del Nord Africa verso il nord del mondo".

Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti incontrando il segretario americano per la crescita economica, energia e ambiente Jose Fernandez, a margine dei lavori del Fondo Monetario Internazionale.

Riunioni alle quali Giorgetti è arrivato con il Def approvato e durante le quali ha avuto una girandola di incontri dai quali è emerso di sottofondo, secondo alcune fonti, un interesse statunitense sulla posizione dell'Italia sulla Cina.

L'accordo sulla Via della Seta si avvia alla scadenza e il governo italiano dovrà decidere se rinnovarlo o revocarlo. La storia politica e le decisione passate di Giorgetti indicano che la strada per il rinnovo è tutta in salita e che l'intesa potrebbe non essere rinnovata, proseguono le fonti mettendo comunque in evidenza che la decisione spetta al governo nel suo complesso.

Negli incontri formali e informali nell'ambito del G7 e del G20 il ministro dell'Economia ha sollevato, aggiungo alcune fonti, anche il tema delle spese della difesa per le missioni internazionali come l'Ucraina, che l'Italia propone di non calcolare come debito nella nuova governance europea. Un tema sentito anche da altri paesi. (ANSA).