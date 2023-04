Blanco, Mina è una dea sempre in evoluzione

(ANSA) - ROMA, 13 APR - Vent'anni lui, 83 lei. Blanco e Mina.

Il ribelle e la tigre. Tutto a dividerli, la musica a unirli. Un duetto, Un briciolo di allegria, a confermare lo spazio senza tempo e senza confini delle sette note, che esce accompagnato da un video dalle atmosfere hitchcockiane che sarà nei nuovi album di entrambi gli artisti. Quello di Blanco in uscita il 14 aprile, quello di Mina la settimana dopo.

"E pensare che il pezzo così com'era neanche mi convinceva - racconta il giovane bresciano, all'anagrafe Riccardo Fabbriconi -. Allora ho detto chiamiamo Mina e ovviamente mi hanno tutti mandato affanculo. E invece... Lei però non l'ho mai incontrata, non ci ho parlato neanche al telefono. Resta una dea irraggiungibile. Un'artista che guarda sempre avanti, in evoluzione".

Un briciolo di allegria è solo uno dei tasselli, tra i più preziosi, che vanno a comporre Innamorato, il secondo album in studio di Blanco (dopo il clamoroso successo di Blu Celeste), anticipato dal singolo L'Isola Delle Rose. "Se Blu Celeste è stato un punto fermo, Innamorato è un disco di transizione - racconta il giovane -, che mi porterà a qualcos'altro".

In Innamorato, che conferma il sodalizio con il produttore Michelangelo, Blanco torna con tutta la sua autenticità, la sua sfrontatezza, spogliandosi di ogni sovrastruttura. Dodici canzoni da Innamorato, "non solo dell'amore, ma della vita, della famiglia, di tante cose". In più di una canzone si coglie il riferimento alle droghe. "Ogni tanto mi drogo", dice sorridendo, e lascia nel dubbio se credergli o meno per poi aggiungere: "Droghe di vita, emozioni".

Tra i dodici titoli, fa capolino anche Scusa. Qualcosa da farsi perdonare? "No, niente in particolare. A volte mi sento stronzo, ma sono un buono, però capita a volte una giornata sbagliata". Come quest'anno a Sanremo, quando prese a calci le rose sul palco? "Mi dispiace tornare a parlarne. Avevo segnalato il problema audio già nelle prove, ma non è stato risolto. Anzi, mi è stato detto di andare avanti. Lo rifarei? Non chiedetemelo".

In estate è atteso per la prima volta negli stadi: il 4 luglio all'Olimpico di Roma e il 20 luglio a San Siro a Milano.

