Villaggio olimpico di Cortina a Fiames, costerà 36 milioni

(ANSA) - ROMA, 12 APR - EMBED START Image {id: "editor_0"} Il cantiere di Scalo di Porta Romana per la costruzione del villaggio olimpico per le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, Milano, 5 aprile 2023.

ANSA/MATTEO CORNER EMBED END Image {id: "editor_0"} Sorgerà a Fiames il villaggio olimpico di Cortina per i Giochi invernali 2026, sarà composto da casette provvisorie, avrà "1.200-1.300 posti" e costerà "intorno ai 36 milioni di euro".

Lo ha annunciato con "grande soddisfazione" il sindaco di Cortina Gianluca Lorenzi,dopo la cabina di regia su Milano-Cortina.

"Si parla di 1.200-1.300 posti,abbiamo chiesto a Mi-Co di fare una verifica, 100 o 200 posti fanno la differenza. E bisogna considerare - ha aggiunto - anche tutto il comparto sicurezza, polizia, finanza e carabinieri: dobbiamo capire come coinvolgerli nella situazione perché sono fondamentali nell'esecuzione dell'Olimpiade". (ANSA).