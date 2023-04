Gentiloni, 'terza rata Pnrr ci sarà,ritardo non eccezione'

(ANSA) - WASHINGTON, 12 APR - "Ci siamo accordati con le autorità italiane per qualche settimana di ritardo per il terzo versamento" del Pnrr, "non è un'eccezione, lo abbiamo fatto con altri paesi. Quello che è cruciale non è questo versamento, che ci sarà, ma la dimensione del programma a sostegno della ripresa italiana. E' così importante che un impegno congiunto di Bruxelles e Roma dovrebbe essere molto importante se si vuole attuare questo piano".

Lo afferma il commissario europeo all'economia, Paolo Gentiloni, in un'intervista a Cnbc a margine dei lavori del Fondo Monetario Internazionale. Attuare questo piano "è nell'interesse dell'Ue e dell'Italia". (ANSA).