Gentiloni, 'l'impostazione del Def è realistica e prudente'

(ANSA) - WASHINGTON, 12 APR - "Non abbiamo ricevutoformalmente documenti, quindi non possiamo dare valutazioni formali. Ma una valutazione di massima, leggendo i giornali, è una valutazione di impostazione realistica e prudente. Entreremo un po' più nel merito quando lo riceveremo".

Lo afferma il commissario europeo all'economia Paolo Gentiloni in merito al Def a margine dei lavori del Fondo monetario internazionale. (ANSA).