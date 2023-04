Figc consegna a Uefa dossier per candidatura Euro2032

(ANSA) - ROMA, 12 APR - E' stato consegnato alla Uefa il dossier finale di candidatura della Figc a ospitare in Italia gli europei di calcio 2032. Nei prossimi mesi è attesa la valutazione da parte del massimo organismo calcistico europeo che, durante il Comitato Esecutivo in programma il prossimo 10 ottobre, renderà nota la sede degli Europei del 2028 e del 2032.

L'altro Paese che ha presentato il dossier è la Turchia. "E' una straordinaria opportunità per l'Italia" le parole del n.1 della Figc, Gabriele Gravina. (ANSA).