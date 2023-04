Elon Musk, il personale di Twitter ridotto da 8.000 a 1.500

(ANSA) - ROMA, 12 APR - Da quando ne ha assunto il comando, Elon Musk ha ridotto il personale di Twitter da 8.000 a 1.500 addetti: un'operazione che il Ceo di Tesla e SpaceX ha definito "dolorosa", che "non mi ha divertito per niente" in un'intervista concessa alla Bbc.

Rispondendo alle domande del corrispondente James Clayton dal quartier generale di Twitter, Musk ha confessato che rilevare il social è stato "necessario", ma che gestirlo è "piuttosto doloroso" ed è come essere sulle "montagne russe". Musk ha che aspira a fare di Twitter un medium "trasparente e onesto", ma che ci di dovrà ancora lavorare su. (ANSA).