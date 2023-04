2 operai morti e 1 ferito nel Milanese

(ANSA) - MILANO, 12 APR - Due operai sono morti, questa mattina, a Noverasco di Opera (Milano), a causa del cedimento di una piattaforma aerea usata durante lavori di potatura. Un terzo è rimasto ferito in modo grave. Lo hanno comunicato 118 e Vigili del fuoco che si trovano sul posto con l'elisoccorso e altri mezzi.

Secondo le prime informazioni i tre coinvolti sarebbero tutti operai, le cui generalità non sono ancora note. Stavano lavorando alla potatura di piante ad alto fusto, e per questo motivo si trovavano sopra una piattaforma aerea a svariati metri da terra, in un cestello sostenuto da un braccio meccanico, che per cause ancora da accertare si è schiantato al suolo.

L'incidente, hanno spiegato i Vigili del fuoco, è avvenuto all'interno del golf club 'Le Rovedine' pochi minuti prima delle 10 in via Marx 16. I pompieri hanno dovuto disincastrare il ferito dai resti della piattaforma. Poi il 118 lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale milanese di Niguarda. Per gli altri due invece i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso. (ANSA).