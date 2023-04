E' morto lo scrittore israeliano Meir Shalev

(ANSA) - TEL AVIV, 11 APR - E' morto, dopo una lunga malattia, a 74 anni lo scrittore israeliano Meir Shalev, molto noto e amato in Italia. Lo riportano i media. Shalev era nato a Nahalal in Galilea, nel nord del Paese, il 29 luglio del 1948, lo stesso anno della nascita di Israele.

Tra i suoi libri pubblicati in Italia, 'Il pane di Sara', 'Per amore di una donna', La Montagna blu' tutti di Frassinelli.

Shalev aveva scritto anche libri per l'infanzia. (ANSA).