'Dipendenti sfruttano video privati', class action contro Tesla

(ANSA) - WASHINGTON, 10 APR - Il proprietario di una Tesla ha avviato un class action contro la società accusandola di consentire ai suoi dipendenti di utilizzare immagini private o imbarazzanti prese all'interno dei veicoli per "divertimento di cattivo gusto". Henry Yeh, di San Francisco, ha intentato una causa presso il tribunale federale dopo che la Reuters ha rivelato che gli impiegati di Tesla avevano avuto accesso a video o immagini dei proprietari delle auto all'interno dei veicoli. I dipendenti "hanno fatto circolare registrazioni in situazioni private e imbarazzanti, senza il loro consenso", grazie ai sofisticati sistemi di telecamere nelle auto, si legge nella denuncia. Tra gli episodi citati, che risalgono al 2019, una Tesla che colpiva un bambino in bicicletta, animali domestici in auto e diversi incidenti stradali. La causa chiede al tribunale di ordinare a Tesla di porre fine al "comportamento illecito" e di pagare danni non specificati. (ANSA).