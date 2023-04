Corea del Sud nega ipotesi armi a Kiev attraverso Polonia

(ANSA) - ROMA, 11 APR - L'ufficio presidenziale della Corea del Sud sostiene in una nota che per i ministri della Difesa di Seul e Washington una "considerevole quantità" di informazioni contenute nei documenti del Pentagono trapelati è stata falsificata, dopo che la fuga di notizie ha rivelato una conversazione tra funzionari coreani su armi da fornire all'Ucraina vendendole alla Polonia. Lo riporta la Cnn.

La dichiarazione presidenziale coreana non ha specificato se Seul ritiene che solo le parti riguardanti la Corea del Sud siano state falsificate, o i documenti in generale. (ANSA).