Berlusconi: il figlio Luigi lascia l'ospedale, 'sta bene'

(ANSA) - MILANO, 11 APR - Il figlio minore di Silvio Berlusconi, Luigi, ha lasciato dopo circa due ore l'ospedale San Raffaele di Milano, dove da mercoledì scorso è ricoverato il padre nel reparto di terapia intensiva.

Lasciando l'ospedale dall'ingresso di via Olgettina 60 con la sua auto Luigi ha fatto il segno del pollice all'insù ai giornalisti che gli hanno chiesto come sta il padre e poi ha aggiunto, "sta bene, sta bene", da dietro il finestrino.

Come ogni giorno è giunto all'ospedale per trovare l'amico Silvio Berlusconi anche Fedele Confalonieri. Il presidente Mediaset è arrivato da pochi minuti nella struttura entrando in auto dall'ingresso di via Olgettina 60. (ANSA).