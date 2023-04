Azione,tatticismi Renzi inaccettabili, se così addio al partito

(ANSA) - ROMA, 11 APR - "L'unico problema dirimente oggi per la costruzione del partito unico dei liberal-democratici è che Renzi non vuole prendere l'impegno a sciogliere Italia Viva e a finanziare il nuovo soggetto e le campagne elettorali". E' quanto racconta un alto dirigente di Azione commentando i retroscena apparsi sui giornali in questi giorni e definendo "inaccettabili i tatticismi durati mesi dell'ex premier". "La pazienza del gruppo dirigente di Azione si è esaurita. In settimana - conclude la fonte - si capirà se questo nodo si potrà sciogliere. Se così non sarà il partito unico non potrà nascere". (ANSA).