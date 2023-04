Tesla costruirà un nuovo impianto per le batterie in Cina

(ANSA) - NEW YORK, 10 APR - Tesla costruirà un nuovo impianto per batterie in Cina, per l'esattezza a Shanghai. I lavori di costruzione dovrebbero iniziare nel terzo trimestre di quest'anno mentre l'avvio della produzione è atteso nel secondo trimestre del 2024. Il nuovo impianto è annunciato mentre la tensione fra Stati Uniti e Cina si mantiene elevata su più fronti. (ANSA).