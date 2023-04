Tennis: Houston, Tiafoe batte Etcheverry in finale

(ANSA-AFP) - HOUSTON (USA), 10 APR - L'americano Frances Tiafoe (n.15) ha vinto il torneo Atp 250 di Houston battendo l'argentino Tomás Martín Etcheverry (n.73) per 7-6(7/1) 7-6(8/6).

Testa di serie numero 1 per la prima volta in carriera, Tiafoe sulla terra rossa di Houston ha conquistato il suo secondo titolo Atp dopo quello vinto sul cemento di Delray Beach nel 2018. Quest'ultima vittoria gli permette di salire all'11mo posto della classifica mondiale.

Il 25enne americano, semifinalista a Indian Wells il mese scorso, ha battuto il suo avversario 23enne in un'ora e 55 minuti di gioco dopo aver disputato quattro partite in due giorni, con la pioggia che ha stravolto notevolmente il programma del torneo. (ANSA-AFP).