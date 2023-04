Settimana decisiva per le nomine Eni, Enel, Poste, Leonardo

(ANSA) - ROMA, 10 APR - Settimana decisiva per chiudere la partita delle nomine delle grandi partecipate pubbliche. Entro giovedì 13, infatti, dovrebbero essere messi nero su bianco in un'unica tornata i nomi dei nuovi vertici di Enel, Eni, Leonardo, Poste e Terna.

Al momento non sono previsti incontri di maggioranza - Meloni e Fazzolari per Fdi; Salvini e Paganella per la Lega; Tajani e Gianni Letta per Fi - anche se non si escludono contatti, forse domani prima del Consiglio dei ministri. L'obiettivo del governo sarebbe quello di chiudere entro domani, anche in vista della partenza del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti per Washington per le riunioni di primavera del Fondo Monetario internazionale.

Una volta chiuso il dossier, ci saranno le assemblee che ratificheranno le indicazioni provenienti dal governo: Poste Italiane terrà la sua assemblea l'8 maggio, il 9 c'è quella di Terna e Leonardo, il 10 Eni ed Enel. (ANSA).