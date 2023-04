Morta la madre delle due sorelle uccise in attentato palestinese

(ANSAmed) - TEL AVIV, 10 APR - E' deceduta in ospedale a Gerusalemme Lea Lucy Dee (48 anni), la madre delle due sorelle uccise venerdì in un attentato palestinese a Hamra, nella valle del Giordano in Cisgiordania. In quell'attacco la madre era rimasta ferita in modo molto grave e per giorni i medici hanno cercato di tenerla in vita. Ieri in Cisgiordania si sono svolti i funerali delle figlie Maya (20) e Rina (16), alla presenza di migliaia di persone. Le tre erano anche cittadine britanniche.

Il premier Benyamin Netanyahu ha pubblicato un messaggio di cordoglio. Sale così a 19 il numero delle vittime di attentati terroristici palestinesi dall'inizio del 2023. (ANSAmed).