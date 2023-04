Incassi, a Pasqua vince Super Mario Bros

(ANSA) - ROMA, 10 APR - Tutti pazzi per Super Mario Bros: il primo film di animazione ispirato all'iconico idraulico dei videogiochi, diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic, debutta in vetta agli incassi del weekend di Pasqua, con 5 milioni 716 mila euro nel fine settimana e quasi 7 milioni in cinque giorni di programmazione nelle oltre 560 sale monitorate da Cinetel.

Alle sue spalle l'esordio di Air - La storia del grande salto, il film di Ben Affleck con Matt Damon protagonista nel ruolo del manager della Nike Sonny Vaccaro, che racconta l'incredibile e rivoluzionaria partnership tra un giovane Michael Jordan e la nascente divisione della società dedicata al basket: in 4 giorni il bottino è di 1 milione 67 mila euro.

Scivola in terza posizione John Wick 4 con Keanu Reeves, con 578 mila euro nel weekend e 4,6 milioni in totale.

Perde due posizioni ed è quarto Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, il fantasy di John Francis Daley e Jonathan M.

Goldstein, con Chris Pine e Regé-Jean Page, che rastrella altri 550 mila euro per un incasso complessivo che sfiora i 2 milioni in 2 settimane. Poi due new entry: al quinto posto I tre moschettieri: D'Artagnan, il kolossal di Martin Bourboulon con un cast francese all star con Vincent Cassel, Eva Green, Louis Garrel e Romain Duris (circa 300 mila euro), e Mia, il nuovo film drammatico di Ivano De Matteo con Edoardo Leo (circa 230 mila euro).

Scende in settima posizione Il ritorno di Casanova di Gabriele Salvatores, con Toni Servillo e Fabrizio Bentivoglio, con 135 mila euro nel weekend (circa 580 mila in totale), seguito da Stranizza d'amuri di Beppe Fiorello, in calo di due gradini in classifica (119 mila euro nel fine settimana, 684 mila complessivi). Chiudono la top ten Quando di Walter Veltroni, nono (poco più di 96 mila euro di incasso, 415 mila in due settimane) e L'ultima notte di amore con Pierfrancesco Favino (80 mila euro nel weekend, oltre 3 milioni in totale).

Nel complesso, sorride il box office con 9,2 milioni, +115% rispetto a una settimana fa (4,3 milioni). (ANSA).