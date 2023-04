Ucraina: bombe russe su Zaporizhzhia, morti padre e figlia

(ANSA) - ROMA, 09 APR - Un uomo di 50 anni e sua figlia di 11 sono morti in seguito ai bombardamenti russi della notte scorsa sulla città di Zaporizhzhia, nell'Ucraina meridionale: lo ha reso noto su Facebook il Dipartimento per le emergenze dell'omonima regione, come riporta Ukrinform.

"La notte del 9 aprile, il nemico ha lanciato un attacco missilistico sulla città di Zaporizhzhia. Un edificio residenziale è stato parzialmente distrutto e c'è stato un incendio su un'area di 100 metri quadrati, le case vicine e le finestre degli edifici vicini sono state parzialmente danneggiate dall'onda d'urto. Alle 8:00 (di questa mattina) sono morte due persone, un padre di 50 anni e sua figlia di 11 anni", si legge nel messaggio. (ANSA).