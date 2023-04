Riprese le partenze dei migranti, 679 arrivi in 24 ore

(ANSA) - LAMPEDUSA, 09 APR - Sono stati 17, con un totale di 679 persone, gli sbarchi registratisi nell'arco di 24 ore a Lampedusa. I soccorsi sono iniziati a partire dalle 9 di ieri e sono andati avanti - a opera di Guardia di finanza, Capitaneria e assetti Frontex - per l'intera giornata. A sbarcare a Lampedusa anche tante donne e bambini. I diversi gruppi giunti ieri hanno riferito di essere partiti da Zarzis, Chebba, Jebiniana e Kerkenna e d'aver pagato fino a 4 mila dinari per riuscire ad arrivare in Italia. Dopo i 17 sbarchi di ieri e i 5 della notte, nell'hotspot ci sono sono 1.436 migranti. (ANSA).