Usa, giudice sospende l'approvazione della pillola abortiva

(ANSA) - WASHINGTON, 07 APR - Un giudice federale del Texas ha deciso di sospendere l'approvazione da parte della Fda della pillola abortiva, vietandola virtualmente in tutto il Paese.

L'entrata in vigore della sua decisione è rinviata di sette giorni per consentire al governo federale di presentare appello.

L'aborto farmacologico, che costituisce ora la maggioranza delle interruzioni di gravidanza negli Stati Uniti, è diventato il nuovo bersaglio dei movimenti pro-vita dopo il ribaltamento della storica sentenza Roe v. Wade. (ANSA).