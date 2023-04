Usa, Biden: combatterò contro lo stop alla pillola abortiva

(ANSA) - WASHINGTON, 07 APR - Il presidente americano Joe Biden ha annunciato l'intenzione di "combattere" la decisione di un giudice federale di sospendere la pillola abortiva negli Stati Uniti, definendola un "tentativo senza precedenti di privare le donne delle libertà fondamentali".

"La mia amministrazione si opporrà a questa decisione", ha detto Biden in una dichiarazione rilasciata dalla Casa Bianca.

Il ministero della Giustizia americano ha già annunciato che appellerà la sentenza del giudice federale del Texas, Matthew Kacsmaryk, che sospende la commercializzazione del mifepristone.

Il governo "è fortemente in disaccordo con la decisione", ha detto in una dichiarazione il ministro Merrick Garland. "Farà appello e nel frattempo chiederà una sospensiva", aggiunge denunciando una decisione che "contrasta il giudizio degli esperti della Food and Drug Administration (Fda), secondo cui il mifepristone è sicuro ed efficace". (ANSA).