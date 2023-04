Allevi, bella notizia dagli ultimi esami: vado alla grande

(ANSA) - ROMA, 08 APR - "Pasqua è il giorno della rinascita, e forse non è un caso che coincida col mio compleanno. Condivido la bella notizia degli ultimi esami: sto andando alla grande! Auguri da un #GiovanniAllevi indebolito e "scombinato" ma felice!". Lo scrive sulle sue pagine social il maestro e compositore marchigiano, che il 9 aprile compie 54 anni e che da alcuni mesi è in cura per un mieloma. Insieme al post, Allevi pubblica anche una foto dall'ospedale in cui appare dimagrito ma sorridente. (ANSA).