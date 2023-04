Hit parade, esordio boom per Madame

(ANSA) - ROMA, 07 APR - Sbaraglia la classifica il nuovo album 'rosso' (come) "L'amore" di Madame che, appena uscito, si posizione subito in vetta tra i dischi più venduti della settimana e, sempre come new entry, tallona dal secondo posto il podio dei vinili, per la seconda settimana appannaggio dei Pink Floyd, medaglia d'oro e in classifica da ormai 99 settimane.

L'ingresso di Madame scaraventa dalla prima alla quinta posizione, l'album del ritorno dei Depeche Mode, "Memento Mori".

Sale invece dal terzo al secondo posto Lazza con l'album dei record "Sirio", ormai da quasi un anno in classifica, seguito da Geolier con "Il Coraggio dei Bambini", pronto a sfornare l'Atto II, e ancora da Sanremo Tananai con Rave, Eclissi.

Stabili in sesta posizione Shiva con "Milano Demons", davanti a Thasup, settima in classifica con "C@RA++ERE S?EC!@LE", e al vincitore del festival Marco Mengoni, all'ottavo posto con "Materia (Pelle)", secondo capitolo della trilogia che si concluderà prima dell'estate. In nona si piazzano i Maneskin con "Rush!", davanti ai Pink Floyd che vedono scivolare "The Dark side of the mood" dalla seconda alla decima posizione della classifica degli album.

Tra i singoli, invariati i protagonisti in vetta (eredità ancora di Sanremo), con Lazza che resta al vertice grazie a "Cenere", seguito da Tananai con "Tango". In terza posizione (dalla settima) si piazza invece Tony Effe con "Boss" , seguito da Marco Mengoni con Due Vite e dai Finesse-Shiva, Sfera Ebbasta & Guè- con "Gelosa".

Infine tre new entry tra i vinili, oltre a Madame si piazzano i Litfiba con "Croce e delizia" e Melanie Martinez con "Portals".

(ANSA).