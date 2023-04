Gb, i russi potrebbero aver raggiunto il centro di Bakhmut

(ANSA) - ROMA, 07 APR - Negli ultimi giorni le forze russe hanno ripreso slancio nella battaglia per Bakhmut: "Molto probabilmente" si trovano adesso nel centro della città e hanno conquistato la riva occidentale del fiume Bakhmutka. Lo scrive il ministero della Difesa britannico nel suo aggiornamento quotidiano di intelligence.

Dalla fine del mese scorso, ricorda il rapporto pubblicato su Twitter, l'avanzata russa verso la città assediata, nell'Ucraina orientale, "si era in gran parte arrestata". Tuttavia, con i progressi degli ultimi giorni anche la principale via di rifornimento delle forze ucraine - la 0506, a ovest della città - "è probabilmente gravemente minacciata".

Secondo gli esperti di Londra, le forze regolari russe - comprese le truppe aviotrasportate - hanno probabilmente rafforzato l'area e la Russia sta nuovamente utilizzando l'artiglieria in modo più efficace nel settore.

Il questo quadro, il ministero ritiene probabile che a livello locale, i vertici del ministero della Difesa russo e del Gruppo Wagner abbiano messo fine alla loro faida e abbiano migliorato la cooperazione. (ANSA).