Enel Peru, cede asset a cinese Csgi per 2,9 miliardi

(ANSA) - ROMA, 07 APR - Enel Perú ha firmato un accordo per la cessione delle partecipazioni detenute in Enel Distribución Perú ed Enel X Perú alla cinese Csgi per un corrispettivo totale di circa 2,9 miliardi di dollari Usa, corrispondenti a circa 4 miliardi in termini di enterprise value (riferito al 100%). Lo riferisce il gruppo in una nota.

"Questa operazione ci consente di massimizzare il valore degli investimenti compiuti finora in Perù nella digitalizzazione della rete e nei servizi energetici avanzati, proseguendo l'attuazione del piano di dismissione degli asset annunciato a novembre in occasione della presentazione del Piano Strategico di Enel ai mercati finanziari, e volto a completare il processo di razionalizzazione del gruppo, da sempre elemento fondante della nostra strategia", ha detto Francesco Starace,amministratore delegato e direttore generale del gruppo Enel. (ANSA).