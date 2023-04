Valditara,agenda sud contro dispersione,più prof e pagati meglio

(ANSA) - ROMA, 06 APR - "Ho chiesto all'Invalsi di organizzare un gruppo di esperti per lanciare una grande sfida contro la dispersione scolastica e l'assenza di competenze alla fine del percorso scolastico". Così il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara a Porta a Porta. Il problema della dispersione, secondo il ministro, è più evidente nel Mezzogiorno "probabilmente per questioni di carattere sociale. Lanceremo una 'Agenda sud' in 150 scuole con interventi che andranno dal numero dei docenti per classe, alla motivazione anche stipendiale: chi lavora in aree disagiate o di frontiera deve avere una valorizzazione anche dal punto di vista economico. Già oggi ci sono docenti che con coraggio e determinazione si dedicano a situazioni difficili in contesti difficili". (ANSA).