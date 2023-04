Sala: fondi del governo tagliati, ora Milano è sola

(ANSA) - MILANO, 06 APR - "Il taglio ai finanziamenti lascia sola Milano e le altre grandi città, si è cercato di portare la situazione all'attenzione del governo, con emendamenti alla legge di Bilancio, che però non hanno avuto fortuna, nessuno di questi emendamenti è stato approvato. Trasporti, welfare, scuola, vengono lasciati scoperti senza le risorse aggiuntive che vengono richieste a Roma". Lo ha sottolineato stamani il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. "L'amministrazione di una grande città come Milano - ha aggiunto - è una macchina molto complessa e se non ci sono i soldi alcuni servizi rischiano infatti di essere tagliati". (ANSA).