Morgan, torno in Rai con grande musica

(ANSA) - ROMA, 06 APR - ''Ringrazio la Rai per avermi dato fiducia. Negli anni ho proposto tanti progetti alla Tv di stato, che però non mi sono mai stati accettati anche a causa dell'idea che si era creata di me. La mia immagine, non ispirava fiducia, non mi riconosco ed è stata costruita dai giornalisti, che spesso scrivono solo perché qualche direttore di testata dice loro di travisare il contenuto di alcune interviste. Io non sono un ribelle e non è vero che voglio fare un casino. A me piacciono le persone e la vita, io non mi ribello per partito preso. Lavoro con lucidità e desidero solo che ci siano le condizioni per poter realizzare un buon lavoro". Lo dice Morgan che torna in tv con il nuovo show, interamente dedicato alla musica, che si chiama StraMorgan e andrà in onda dal prossimo 10 aprile su Rai 2 in seconda serata per quattro sere consecutive.

Ad accompagnarlo ci sarà Pino Strabioli. Lo show è stato presentato a Viale Mazzini dal direttore Intrattenimento Rai Stefano Coletta insieme ai due conduttori. L'ex frontman dei Bluvertigo e giudice di X Factor terrà nel corso delle puntate delle lezioni di musica, visite guidate alle canzoni e alle voci che hanno fatto la storia. Morgan sul programma precisa: ''Associamo i quattro artisti italiani con altrettanti stranieri. Da Domenico Modugno si arriva ad Elvis Presley, da Umberto Bindi a Freddie Mercury, da Franco Battiato a Brian Eno e, infine, da Lucio Battisti a David Bowie". Alla domanda sul rifiuto a partecipare di Mengoni e Madame, Morgan conferma: "Quest'ultima non è venuta perché le avevo detto che se la tirava. Rifiutando forse ha mostrato che avevo ragione. Marco lo conosco bene e nasce con il mio imprinting e mi piacerebbe parlargli e capire. Io gli voglio bene, è un pezzo di cuore. Ci sono stati molti altri rifiuti. Tra gli ospiti ci sono invece Dolcenera, Tony Hadley, il Maestro Carlo Guaitoli, Giovanni Caccamo e Gino Paoli. Con loro anche Paolo Rossi, Avincola, Chiara Galiazzo e Vinicio Capossela''. (ANSA).