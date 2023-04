Decreti legge sulla P.a e contro la siccità oggi nel pre-Cdm

(ANSA) - ROMA, 06 APR - Il decreto legge sul rafforzamento della Pubblica amministrazione e quello con disposizioni per il contrasto della siccità e il rafforzamento delle infrastrutture idriche sono fra i provvedimenti all'ordine del giorno, a quanto si apprende, della riunione preparatoria in programma oggi, in vista del Consiglio dei ministri che dovrebbe tenersi alle 17.30. (ANSA).