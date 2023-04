Borsa: Tokyo, apertura in calo (-0,81%)

(ANSA) - TOKYO, 06 APR - La Borsa di Tokyo avvia la seduta in calo, dopo la chiusura mista degli indici azionari Usa, in particolare la correzione del listino tecnologico del Nasdaq, e in attesa di maggiori indicazioni macroeconomiche in Giappone sui consumi e dal settore servizi in Cina.

In apertura il listino di riferimento Nikkei segna una flessione dello 0,81% a quota 27.589,14, lasciando sul terreno 224 punti. Sul mercato valutario lo yen si apprezza sul dollaro a 130,90, così come sull'euro a un livello di 142,60. (ANSA).