Accordo Teheran-Riad per ambasciate, voli diretti e visti

ISTANBUL, 06 APR - Teheran e Riad prenderanno le misure necessarie per riaprire le loro ambasciate nei rispettivi Paesi, riprendere i voli diretti tra Iran e Arabia Saudita e facilitare il rilascio di visti affinché i loro cittadini possano visitare i due Stati, anche in occasione del pellegrinaggio alla Mecca. Lo rende noto Tasnim citando una dichiarazione congiunta pubblicata in seguito all'incontro a Pechino tra il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian e l'omologo saudita Faisal bin Farhan con la mediazione della controparte cinese Qin Gang.