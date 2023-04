Landini, mobilitazione per cambiare le scelte del governo

(ANSA) - ROMA, 05 APR - "Diamo il via a questa mobilitazioneperché non ci piacciono le scelte che finora ha fatto il governo. Vogliamo cambiare i contenuti e anche il metodo, perché il mondo del lavoro va coinvolto prima di decidere" con il confronto. Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini parlando della mobilitazione unitaria di Cgil, Cisl e Uil che parte con una campagna di assemblee e tre manifestazioni - a Bologna il 6 maggio, a Milano il 13 maggio e a Napoli il 20 maggio - coinvolgendo tutte le regioni: "Se ciò non sarà sufficiente, abbiamo intenzione di andare avanti perché è il momento di ottenere risultati". (ANSA).