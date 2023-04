Guterres scioccato per le violenze di Israele ad Al-Aqsa

(ANSA) - NEW YORK, 05 APR - Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres è "scioccato" per le violenze delle forze di sicurezza israeliane nella Moschea di Al-Aqsa. Lo rende noto un portavoce.

"Il Segretario Generale è sconvolto e sgomento dalle immagini che ha visto questa mattina delle violenze e delle percosse da parte delle forze di sicurezza israeliane all'interno" della moschea di Al-Aqsa, ha indicato Stéphane Dujarric, sottolineando che "questo momento del calendario, sacro per gli ebrei, cristiani e musulmani, dovrebbe essere un momento di pace e non violenza". (ANSA).