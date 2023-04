Entro 2 mesi proposta di revisione sulla banda ultra larga

(ANSA) - ROMA, 05 APR - E' stato "istituito un gruppo di lavoro interministeriale per l'elaborazione di una proposta di revisione della strategia italiana per la banda ultra larga", da definire entro 60 giorni. L'iniziativa è del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alessio Butti.

"Tale revisione - si legge in una nota - avrà l'obiettivo di rilanciare il settore delle telecomunicazioni, favorire gli investimenti pubblici e privati, accelerare la realizzazione di infrastrutture 5G di nuova generazione, anche alla luce delle economie maturate nell'ambito del Pnrr per i progetti legati alla Banda Ultra Larga". (ANSA).