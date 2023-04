Trump si dichiara non colpevole per i 34 capi d'accusa

(ANSA) - WASHINGTON, 04 APR - Donald Trump si è dichiarato "non colpevole" dei 34 capi di imputazione per il caso della pornostar. Secondo la Nbc l'incriminazione include la cospirazione.

Il tycoon è apparso serio e con un'aria di sfida nella prima foto che lo ritrae seduto al banco degli imputati in tribunale.

Al suo fianco gli avvocati Joe Tacopina e Susan Necheles.

