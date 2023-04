Pnrr:Malan,Draghi non era la perfezione,noi non siamo lo sfacelo

(ANSA) - ROMA, 04 APR - "Draghi ha raggiunto 25 dei 55 obiettivi del Pnrr, gli altri 30 sono stati raggiunti dal governo Meloni. Non partiamo da una perfezione a cui ha fatto seguito lo sfacelo...Tutti lavoriamo l'italia, noi ora come prima il governo Draghi. Non c'è 'rissa' come scrive oggi Repubblica, ma la volontà di spendere bene i soldi, non è stato perfetto neanche Draghi ma quello che conta è raggiungere gli obiettivi. Tutto è per l'Italia". Lo dice il capogruppo di Fdi al Senato Lucio Malan a Sky Start.

"Si lavora in questi giorni per assicurare che la prima tranche di 19 miliardi arrivi per intero. Un lavoro che sono fiducioso che darà il suo frutto. Poi si deve lavorare per altre tranches", conclude Malan. (ANSA).