L'Oreal compra marchio cosmetica di lusso Aesop per 2,5 miliardi

(ANSA) - NEW YORK, 03 APR - L'Oreal acquista Aesop, il marchio cosmetico di lusso che fa capo alla brasiliana Natura & Co, per 2,5 miliardi di dollari. L'intesa aiuterà Natura a ridurre il suo debito e perseguire le sue priorità. "Con una struttura finanziaria rafforzata, Natura sarà in grado di concentrare la su attenzione su priorità strategiche, in particolare il nostro piano di investimenti in America latina", afferma Fabio Barbosa, l'amministratore delegato di Natura.

