GF Vip, vince modella e influencer Nikita Pelinzon

(ANSA) - ROMA, 04 APR - Dopo 197 giorni in casa Nikita Pelizon ha vinto la settima edizione del Grande Fratello VIP, il reality show di Canale 5. L'influencer e modella ha trionfato nella settima edizione del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini battendo al ballottaggio finale Oriana Marzoli. Nikita ha convinto al televoto il 53% degli italiani, contro il 47% di Oriana.

Terzo posto per Alberto De Pisis. Nel corso della serata, in quattro distinte al televoto erano stati eliminati prima Milena Miconi, Micol Incorvaia, Giaele De Donà ed Edoardo Tavassi. Nata a Trieste il 20 marzo del 1994, Pelizon aveva già preso parte alla scorsa edizione di «Pechino Express» su Sky, in coppia con la modella Helena Prestes. Si classificò quarta, a un passo dalla finalissima. È calato così il sipario sulla settima edizione del reality-show, la più lunga del franchise visti i circa sei mesi e mezzo di durata. Alfonso Signorini ha condotto l'appuntamento conclusivo, al suo fianco Sonia Bruganelli e Orietta Berti nel ruolo di opinioniste e Giulia Salemi come inviata social per raccontare le opinioni del pubblico. (ANSA).