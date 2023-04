Fitto, governo riferirà in Parlamento, ottima opportunità

(ANSA) - ROMA, 04 APR - "Il governo accoglie volentieri l'invito a riferire in Parlamento sullo stato di attuazione del Pnrr, intanto perché non vi è nessuna difficoltà a farlo, ma soprattutto perché la consideriamo un'opportunità. Anzi, un'ottima occasione di confronto per approfondire e chiarire il merito delle questioni". E' quanto ha dichiarato il Ministro per Affari Europei, il PNRR, il Sud e la Politica di coesione Raffaele Fitto.

Il ministro, che ha incontrato a Roma il Commissario Ue per il Bilancio e l'amministrazione Johannes Hahn, ha anche sottolineato la necessità che "alla luce del mutato contesto internazionale ed economico, l'Unione Europea faccia ricorso alla massima flessibilità nell'uso delle risorse disponibili".

