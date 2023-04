Da idrogeno a case green, Ue aggiorna quadro aiuti di Stato

(ANSA) - BRUXELLES, 04 APR - La Commissione Ue ha pubblicato il nuovo aggiornamento delle linee guida per per gli aiuti di Stato nell'elaborazione delle misure da includere nei piani nazionali di ripresa e resilienza: "i documenti tecnici aggiornati aiuteranno gli Stati membri a progettare misure che contribuiscano ulteriormente all'attuazione del Green Deal europeo", spiega Palazzo Berlaymont. Tra le novità Bruxelles ha modificato il quadro per agevolare investimenti nelle rinnovabili, incluso l'idrogeno, nelle infrastrutture per il teleriscaldamento, nell'efficienza energetica degli edifici o nell'acquisizione di veicoli a bassa o zero emissioni. (ANSA).