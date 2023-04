Colombia: minaccia di eruttare il vulcano Nevado del Ruiz

(ANSA) - BOGOTÀ, 03 APR - Sono iniziate in Colombia le prime evacuazioni di residenti intorno al vulcano Nevado del Ruiz, che da diversi giorni minaccia di eruttare. Per ordine delle autorità, circa 40 famiglie hanno iniziato a lasciare Villamaria. Le autorità colombiane hanno emesso un allarme "arancione", l'ultima tacca prima dell'allarme "rosso", e segnalano una "probabile eruzione" in arrivo.

È stato istituito un centro di comando e coordinamento dei soccorsi e il presidente Gustavo Petro ha tenuto un consiglio di sicurezza dedicato al pericolo incombente.

Il Nevado del Ruiz è ricordato in Colombia per la tragedia di Armero, dove nel novembre 1985 morirono 25.000 persone sepolte da una valanga di fango e cenere fuoriuscita dal vulcano. Fu la seconda peggiore eruzione del 20/o secolo.

L'attività sismica e vulcanica è "aumentata in modo significativo" dal 24 marzo, hanno affermato le autorità. E hanno invitato le popolazioni dei dipartimenti di Tolima, Caldas, Risaralda, Quindio e Cundinamarca alla "calma" e alla "vigilanza".

Una eventuale eruzione potrebbe coinvolgere quasi 57.000 persone, di cui 14.000 nelle aree urbane, sempre secondo le autorità. Quattordici comuni sono particolarmente a rischio. Il governatore del dipartimento di Caldas ha detto che sono già stati mobilitati 2.700 tra soldati e poliziotti e che sono stati messi in allerta 25 ospedali pubblici e 175 ambulanze.

L'attività sismica è costante, con una "lieve diminuzione del numero di terremoti giornalieri", ha detto il servizio geologico, mentre sono state osservate emissioni di cenere in uscita dal cratere. L'accesso al Nevados National Park è stato vietato. (ANSA).